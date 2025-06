Lancio del giavellotto, Parolino vince il campionato regionale di società su pista

L’atleta della A.S.D Milone Siracusa Giusi Parolino con 834 punti (m.27,98) vince a Palermo la gara di lancio del giavellotto femminile.

L’atleta Parolino che anche quest’anno, nel lancio del giavellotto, ha conquistato l’ennesima medaglia d’oro ai campionati italiani lanci lunghi invernali 2025, recentemente ha fatto registrare due belle affermazioni in campo Assoluto siciliano, la prima a Siracusa giovedì 24 aprile durante la prima manifestazione Open su pista assoluti presso il campo scuola Pippo di Natale e la seconda a Catania il 10 e 11 maggio durante il campionatoC.d.S. Assoluto su pista Fase Regionale.

Un weekend ricco di appuntamenti nazionali per l’atletica italiana; tanti gli appuntamenti,a Rieti i C.D.S. Under 23 su pista – Finale “A” Oro, ad Agropoli i C.D.S. Under 23 su pista – Finale “A” Argento e a Lana i campionati italiani individuali e di società di prove multiple e allievi e trofeo nazionale di prove multiple cadetti. Anche nella bella Sicilia sabato 7 e domenica 8 giugno si sono svolti allo stadio delle Palme – Vito Schifani, i Campionati regionali di società su pista maschili e femminili destinati a tutti gli atleti over 35. Il Comitato Regionale F.I.D.A.L. Sicilia indice e la società A.S.D. Sicilia Running Team ha organizzato il Campionato Regionale di Società su pista 2025 over 35: organizzazione :PA749 e ha visto in campo tante società siciliane in corsa per il titolo 2025.

Durante le competizione delle due giornate caratterizzate da forte caldo con punte vicino ai 40°, sono stati registrati tanti record sia siciliani che nazionali, grazie agli atleti siciliani di spicco presenti alla manifestazione. Vince il titolo siciliano femminile con 11200 punti la A.S.D. Scuola di A.L. Catania , al maschile portano a casa il titolo gli atleti della ASD Sicilia Running Team con 10634 punti.