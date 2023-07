Pro Favara, al via la campagna abbonamenti “creDici anche tu”

“creDici anche tu” Con questo slogan parte la campagna abbonamenti, per stare al fianco della Pro Favara nella stagione 2023/2024. Da giorno 31 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti per i settori tribuna centrale e curva nord presso Tabacchi Marotta, via Capitano Callea (vicino Lidl). Questi i prezzi: tribuna centrale € 120,00 – curva nord € 70.00

L’abbonamento sarà valido per 13 partite di campionato.

La società SSD Pro Favara 1984 comunica che durante la stagione, in occasione di 2 partite di cartello, saranno indette le “Giornate gialloblù” e gli ingressi con abbonamento non saranno validi.

Questi i prezzi dei biglietti per le singole gare:

Tribuna coperta € 12,00 – prevendita € 10,00; Curva nord € 7,00 – prevendita € 5,00