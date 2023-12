Pro Favara, Tino Longo:”Siamo una squadra viva”

Al giro di boa del girone A del campionato d’Eccellenza il direttore sportivo della Pro Favara Tino Longo si sofferma sul cammino dei gialloblù:” Bilancio sicuramente positivo. I ragazzi hanno il record di aver vinto tutte le partite fuori casa, aver la miglior difesa con 8 gol subiti, con 2 nostri giocatori sul podio della classifica marcatori. Paradossalmente in casa ci mancano quei punti che ci piazzano, al momento, secondi classifica. Siamo stati penalizzati a giocare Coppa Italia e primi turni lontano dal “Bruccoleri” senza l’apporto numericamente forte dei nostri tifosi. Ma siamo una squadra viva, coesa, consapevole delle proprie potenzialità e di quello che può fare. Nel calcio esistono tanti fattori. Abbiamo avuto diversi infortuni di giocatori, tutti per contrasti di gioco, che ci hanno privato per diverse partite uomini importanti. Fortunatamente la nostra forza sta nella rosa e nel gruppo e abbiamo compensato alcune situazioni critiche. Alcune riflessioni a dicembre vanno fatte. Abbiamo sostituito qualche tassello del mosaico e adesso siamo fiduciosi di scrivere un’altra classifica a fine campionato. Per essere al top chiedo un “Bruccoleri” ancora più pieno. Abbiamo tifosi che ci seguono ovunque, ma in casa dobbiamo avere maggiori presenze, adesso che possiamo utilizzare i vari settori dello stadio. Il pubblico deve essere l’uomo in più, anche per un atto di fiducia ad una società che sta facendo grandi cose e che ci crede alla vittoria del campionato. Giorno 7 gennaio in casa contro il forte Geraci vogliamo gli spalti pieni e la calda passione della gente di Favara. Ringrazio la dirigenza, lo staff tecnico, tutti i collaboratori ed i giocatori per il lavoro quotidiano che fanno con serietà e professionalità. Auguro a loro, ai nostri tifosi, agli sportivi, alla stampa e a tutte le altre squadre del campionato un sereno fine anno.