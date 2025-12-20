Promozione, tutto pronto per il big match tra Priolo e Akragas

L’Akragas SLP è pronta ad affrontare il big match dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – Girone D, che vedrà i biancazzurri impegnati nel testa a testa al vertice contro il Priolo. La gara, come noto, si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità della struttura.

L’incontro è in programma allo stadio “Simoncini” di Belvedere (Siracusa), con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. Una trasferta tutt’altro che semplice, resa ancora più particolare dall’assenza del pubblico sugli spalti.

La squadra arriva all’appuntamento dopo una settimana intensa di allenamenti. Ancora indisponibile Seby Catania, che deve scontare un turno di squalifica. A presentare la sfida sono stati l’allenatore in seconda Dino De Rosa e il difensore Michele Fragapane.

«Siamo due punti sotto e andiamo a Belvedere con l’obiettivo di vincere – ha dichiarato De Rosa –. L’assenza del pubblico può incidere, probabilmente più a favore del Priolo, perchè di sicuro ci avrebbero seguito in tanti da Agrigento, ma la squadra si è allenata molto bene ed è consapevole dell’importanza della gara. Queste partite si preparano da sole: serviranno intensità, rabbia agonistica e massima concentrazione».

Il tecnico ha inoltre sottolineato le qualità dell’avversario: «Il Priolo è una squadra solida, con numeri importanti, ma noi conosciamo il nostro valore e andremo a giocarci la partita fino in fondo».

Sulla stessa linea Michele Fragapane, che guarda al match come a un passaggio chiave della stagione: «Sarà una partita importante per entrambe le squadre, ci giochiamo un piazzamento fondamentale in classifica. I nostri numeri sono buoni, ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio. Giocare a porte chiuse è un peccato, ma il calcio resta uguale ovunque: conta l’atteggiamento».

Il difensore biancazzurro ha infine aggiunto: «La squadra sta bene, si è allenata con grande intensità e ha voglia. Le sensazioni sono positive e andremo a Belvedere per fare una grande partita».

Novanta minuti decisivi per chiudere il girone d’andata e confermare le ambizioni dell’Akragas SLP, chiamata a una trasferta carica di insidie contro una diretta concorrente per le zone alte della classifica. La sfida sarà trasmessa integralmente al seguente link: https://m.twitch.tv/akragaslive/about