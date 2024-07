Racalmuto, numeri da record alla 13ª edizione di Motorfest

Si è appena conclusa la 13ª edizione di Motorfest, andata in scena all’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto registrando numeri da record. Questo festival motoristico non è soltanto un raduno di bikers, quanto un’esperienza di vita che ha ancora l’ambizione, dopo 13 anni di attività, di coinvolgere gli appassionati di moto a tutto tondo, innanzitutto stimolandoli ad andare in moto.

Club e singoli appassionati motociclisti sono arrivati in sella da tutta Italia ma anche dall’estero, con presenze da Malta, Belgio, Austria, Svizzera, Spagna e Stati Uniti. Esperienze di guida e di viaggio ma non solo, spettacolo e intrattenimento con una formula collaudata da tempo: Motorfest ha proposto a motocicliste e motociclisti un intenso programma tutto da vivere.

Innanzitutto tanta carne al fuoco per gli appassionati del custom. Il BIKE SHOW, aperto a professionisti e privati, è stato come sempre curato della rivista mensile LowRide, magazine nazionale dedicato al mondo Harley, cruiser e custom, che ha incoronato come vincitore assoluto il costruttore belga Peppe Lazzara alias “Los Sicanos” che con la sua ultima creazione ha lasciato tutti senza fiato. Tra i primi posti della premiazione nel Bike Show anche Mirko Marinelli da Latina, Gianfranco Lentini “Piffio” dell’officina Meccanicamente in provincia di Milano, che ha presentato una moto dal nome “Ciuri Ciuri” come tributo alla Sicilia, Lorenzo “Boccin” da Eraclea-Venezia con un Flathead del 1940, Florio Race da Palermo con una preparazione su base BSA Anni 60 e tantissimi altri preparatori e appassionati provenienti da Roma, L’Aquila, Genova, Maratea ed altre città italiane.

La 13ª edizione del Motorfest si è articolata in tre grandi filoni tematici: l’area espositiva riservata a concessionari e distributori di accessori e abbigliamento, il Bike Show che ha rappresentato sia il mondo custom che quello delle café racer e infine il tracciato di 2,5 km di Racalmuto che è stato impegnato con le prove libere, i Demo Ride delle concessionarie, i lanci sul ¼ di miglio e il TTR: Trofeo Turistico indetto dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Tra gli ospiti stranieri di quest’anno Cristian Sosa, di Sosa Metalworks arrivato a Racalmuto da Las Vegas, Markus “Moon Eyes” da Barcellona e i fotografi Onno Wieringa dall’Olanda e Polina Krasnova da Mosca, sempre presenti agli eventi custom che contano nella scena europea.

Il weekend non è stato solo incentrato sulle moto, si sono susseguiti altri show nell’area dedicata alle esibizioni: il drifting show con il Power Drift Team, lo Stuntman su moto Gae-626 arrivato dalla Svizzera, musica dal vivo con le band Meccanica e Back In Hell, il burlesque show della bellissima artista catanese Bella Cruz, infine la Street band seguita dal dj-set e l’immancabile animazione delle Paddock Girls. Dopo un inizio in sordina, oramai tredici anni fa e grazie a una crescita lenta e costante, con l’edizione 2024 il Motorfest si conferma come l’unico, grande evento custom di respiro internazionale all’estremo sud dello stivale.

Appuntamento a Racalmuto a luglio del prossimo anno, la tradizione del Motorfest continua.