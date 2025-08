Restart Akragas, si riparte: al via l’era La Porta

Il silenzio dell’estate agrigentina si rompe oggi pomeriggio con un segnale forte, deciso, concreto: all’Esseneto prende il via ufficialmente la nuova era dell’Akragas. Un nome storico che non si arrende all’oblio e che, sotto la guida del nuovo presidente Salvo La Porta, torna a respirare calcio.

Alle ore 16, giocatori, staff tecnico e dirigenza si ritroveranno allo stadio Esseneto simbolo del calcio agrigentino per il primo raduno stagionale. Un momento simbolico ma anche pratico: consegna dei kit di allenamento e rappresentanza, riunione tecnica, primo contatto con la “casa biancoazzurra”. Da domani, alle 17, comincerà la preparazione atletica in vista di un campionato che — salvo sorprese — sarà quello di Promozione.

Ma nessuno ha voglia di nascondersi dietro un progetto qualsiasi. Lo ha detto chiaramente il presidente:

«Vogliamo vincere subito il campionato e, in cinque anni, riportare l’Akragas in Serie C», ha dichiarato Salvo La Porta, imprenditore nel settore dell’acciaio, a capo di un’azienda che realizza ponti, viadotti e grattacieli in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. Cinquantadue anni, sposato e padre di quattro figli, La Porta vuole restituire alla città una squadra competitiva, ambiziosa e radicata nel territorio.

«Per riuscirci serve l’apporto di tutti: la squadra, la città, la tifoseria. Vogliamo ricompattare l’ambiente e riportare entusiasmo, fiducia e passione», ha aggiunto. Il progetto ha basi solide, non solo negli intenti: Sebastiano Catania sarà l’allenatore, affiancato da Dino De Rosa come vice e Calogero Trupia come preparatore dei portieri.

Il nuovo organigramma societario parla chiaro:

Giancarlo Rosato sarà il direttore generale ,

sarà il , Tino Longo il direttore sportivo ,

il , Maurizio Capraro ricoprirà il ruolo di team manager ,

ricoprirà il ruolo di , Salvatore Falzone sarà il tesoriere.

La nuova Akragas targata SLP (Salvo La Porta) affronterà la preparazione direttamente all’Esseneto, con in programma alcune amichevoli precampionato che verranno annunciate nei prossimi giorni. Nel frattempo, la rosa — 24 giocatori tra volti nuovi e graditi ritorni — è stata già allestita in gran parte nel silenzio delle ultime settimane. Scelto anche il logo che non si scosta dal tradizionale.

La città è chiamata a rispondere. La stampa è invitata a partecipare. Il tempo delle parole è finito: è ora di tornare a lottare. In allegato la lista della rosa al completo.

Portieri

Dennis Sansone (2002)

(2002) Samuele Tatoli (2006)

(2006) [Portiere da definire]

Difensori

Alfonso Cipolla (1991) – centrale

(1991) – centrale Alexandro Noto (1990) – centrale

(1990) – centrale Michele Fragapane (1993) – centrale

(1993) – centrale Alessio Messina (2005) – centrale / braccetto

(2005) – centrale / braccetto Rodrigo Yoboua (1999) – terzino destro / braccetto

(1999) – terzino destro / braccetto Dylan Rizzo (2003) – terzino sinistro / braccetto

Centrocampisti

Michelangelo Amore (2000) – centrale / play

(2000) – centrale / play Charles King (2000) – centrale / mezzala

(2000) – centrale / mezzala Simone Erbini (2005) – centrale / mezzala

(2005) – centrale / mezzala Amed Hassan (2004) – centrale / mezzala

(2004) – centrale / mezzala Francesco Scribani (2004) – centrale / mezzala

(2004) – centrale / mezzala Giuseppe Marchica (2000) – esterno destro

(2000) – esterno destro Samuele Cammilleri (2005) – esterno destro

(2005) – esterno destro Stefano Piazza (1982) – esterno sinistro

(1982) – esterno sinistro Giovanni Crimaldi (2005) – esterno sinistro

Attaccanti

Giuseppe Gambino (1984) – punta centrale

(1984) – punta centrale Ignacio Ten Lopez (1990) – punta centrale

(1990) – punta centrale Silestre Tripoli (2002) – seconda punta / esterno

(2002) – seconda punta / esterno Cristian Llama (1986) – trequartista

Aggregati