Lite tra vicini di casa: uno dei due tira fuori un’accetta e “manda” l’altro in ospedale

Una discussione tra due vicini, nel quartiere Librino, stava per trasformarsi in tragedia perché la lite, nel giro di poco, si è trasformata in un violento scontro fisico.

Erano circa le 19:00, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono stati inviati, dalla Centrale Operativa, ad un intervento per una violenta lite tra due uomini segnalata da alcuni passanti, al 112 NUE.

La “gazzella” ha dunque raggiunto lo stabile in una manciata di minuti, trovando un 56enne del posto ferito al volto e chiedendo, perciò, l’intervento dei medici del 118, che arrivati subito dopo hanno subito medicato la ferita al malcapitato.

Prima di essere sottoposto alle cure mediche, la vittima ha riferito agli investigatori dell’Arma di aver incrociato il vicino di casa, un 50enne che, per hobby, ripara autovetture, e di averne approfittato per chiedergli cortesemente di non occupare tutti i parcheggi condominiali con le auto da sistemare.

Il meccanico “fai da te”, però, avrebbe frainteso la richiesta, reagendo in modo aggressivo e sostenendo di essere “libero di usare il cortile del palazzo come meglio credeva”. A quel punto, si sarebbe armato di una barra in ferro e di un’accetta, minacciando di danneggiare il veicolo del 56enne.

Quest’ultimo avrebbe, poi, reagito alle minacce e, pertanto, ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale, ovviamente, avrebbe avuto la peggio, perché colpito al volto da un colpo di ascia. Soltanto l’intervento di un passante avrebbe messo in fuga l’aggressore.

I Carabinieri, dunque, ricostruito l’accaduto grazie alle dichiarazioni della vittima e a quelle di altri testimoni presenti, hanno prima affidato il 56enne all’ambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, e poi si sono messi sulle tracce del vicino “irascibile”. L’equipaggio del Radiomobile di Catania con i colleghi della Stazione Carabinieri di Catania Nesima, presso cui la vittima ha successivamente sporto denuncia, hanno quindi individuato, in brevissimo tempo, l’uomo che ha colpito con l’accetta il 56enne, che naturalmente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di “lesioni personali”.