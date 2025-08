Sciacca chiama i suoi figli nel mondo: nasce la mail per il turismo delle radici

L’Amministrazione comunale di Sciacca, su iniziativa dell’Assessorato regionale siciliano al Turismo, potenzia l’attenzione verso il turismo delle radici attivando un nuovo servizio dedicato ai discendenti dei tanti saccensi emigrati all’estero tra Ottocento e Novecento.

È stata infatti creata una casella e-mail dedicata: turismodelleradici@comunedisciacca.it Chiunque voglia riscoprire le proprie origini saccensi potrà inviare una richiesta a questo indirizzo. Le ricerche saranno curate dai ragazzi del Servizio Civile, sotto la supervisione dei funzionari dell’Ufficio Turismo. “Con questo nuovo servizio – dichiara l’Assessore al Turismo Francesco Dimino – vogliamo creare un ponte tra Sciacca e i tantissimi figli e nipoti di emigrati che vivono oggi in Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada, Argentina, Australia e in molti altri angoli del mondo. Sciacca è stata terra di partenze, spesso dolorose, ma oggi può diventare terra di ritorni. Il turismo delle radici è un’opportunità enorme: un turismo lento, autentico, emotivo, che mette al centro la memoria familiare e il senso di appartenenza”.

Per promuovere l’iniziativa è stato realizzato anche un video, pubblicato nel canale TikTok “Discover Sciacca”, gestito dai ragazzi del Servizio Civile: uno strumento moderno, pensato per parlare alle nuove generazioni di oriundi saccensi e per raccontare una città viva, accogliente, pronta ad abbracciare la propria diaspora.