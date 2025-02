San valentino, l’ Akragas rende omaggio all’amore

L’Akragas rende omaggio all’amore e alla passione per il calcio con un’iniziativa speciale. In occasione della partita Akragas – Città di Sant’Agata, tre tifosi avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di benessere da condividere con la propria dolce metà.

Per partecipare sarà sufficiente essere presenti allo stadio: durante l’intervallo, tre spettatori verranno estratti a sorte e riceveranno un voucher per un momento di relax in una delle strutture scelte dalla società calcio.