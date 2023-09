Serie D, Akragas-Licata alla prima giornata: ecco il calendario 

Sono stati sorteggiati i calendari del campionato di Serie D e si comincia subito con il botto con il derby Akragas-Licata alla prima giornata. I biancazzurri, al ritorno nella quarta serie, sfideranno i gialloblù allo stadio Esseneto all’esordio in campionato. Il match, storicamente, è tra i derby più sentiti in Sicilia. Una rivalità storica tra Akragas e Licata che ha sempre regalato emozioni ma anche disordini sugli spalti e fuori dallo stadio. Quasi certo il divieto di trasferta per i tifosi proveniente da Licata. Si comincia il 10 settembre fino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio 2024.

Il giro di boa per i nove gironi avverrà il 20 dicembre con l’ultima giornata del girone d’andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l’impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Calcio d’inizio alle 15.00 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15.00 fino al termine della stagione. Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua.

1ª GIORNATA (10 settembre ore 15:00)

Akragas – Licata

Canicattì – Siracusa

Locri – San Luca

Igea Virtus – Acireale

Afragolese – Portici

Sancataldese – Lamezia Terme

Trapani – Ragusa

Vibonese – Gioiese

IL CALENDARIO COMPLETO DELL’AKRAGAS

2ª GIORNATA: Portici – Akragas

3ª GIORNATA: Akragas – Sant’Agata

4ª GIORNATA: Gioiese – Akragas

5ª GIORNATA: Akragas – Castrovillari

6ª GIORNATA: Trapani – Akragas

7ª GIORNATA: Akragas – Ragusa

8ª GIORNATA: Vibonese – Akragas

9ª GIORNATA: Canicattì – Akragas

10ª GIORNATA: Akragas – Afragolese

11ª GIORNATA: Sancataldese – Akragas

12ª GIORNATA: Akragas – Locri

13ª GIORNATA: Acireale – Akragas

14ª GIORNATA: Akragas – Igea Virtus

15ª GIORNATA: Lamezia Terme – Akragas

16ª GIORNATA: Akragas – Siracusa

17ª GIORNATA: San Luca – Akragas