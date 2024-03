Serie D, Akragas perde 3-0 a San Cataldo: discorso salvezza non ancora chiuso 

Passo falso dell’Akragas che esce sconfitto dal “Valentino Mazzola” di San Cataldo per 3-0. Tre punti fondamentali per la Sancataldese che grazie alla vittoria di oggi si avvicina ai biancazzurri in classifica. Il discorso salvezza per il Gigante non è ancora chiuso anche in virtù delle vittorie di San Luca e Porti e al pareggio del Locri. Succede tutto nel secondo tempo dopo che la prima frazione si era conclusa a reti inviolate. L’Akragas recrimina per una rete ingiustamente annullata per fuorigioca a Sansovino. L’episodio che cambia la partita è sicuramente l’espulsione di Puglisi che lascia in dieci i biancazzurri. La Sancataldese, anche grazie alla superiorità numerica, segna addirittura 3 gol chiudendo il match. Le marcature portano la firma di Varela, Correnti e Durmush. L’Akragas tornerà in campo domenica prossima allo stadio Esseneto per la 32ª giornata contro la Igea Virtus.

RISULTATI 31ª GIORNATA

REGGINA – CASTROVILLARI 3-1

PORTICI – LICATA 1-0

SAN LUCA – CITTA’ SANT’AGATA 1-0

SIRACUSA – GIOIESE 2-0

ACIREALE – TRAPANI 0-4

LOCRI – CASALNUOVO 2-2

IGEA VIRTUS – VIBONESE 2-1

SANCATALDESE – AKRAGAS 3-0