“Il Canicattì comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il tecnico Lillo Bonfatto. All’uomo prima e all’allenatore dopo, vanno tutti i nostri più sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso in queste ultime due stagioni. In bocca al lupo per un futuro quanto più roseo possibile: arrivederci e grazie di tutto mister.” Così in una nota l’Asd Canicattì. Fatale la sconfitta di ieri in casa con il Cittanova per 0-1.