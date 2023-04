Serie D, il Canicattì vede la salvezza: Licata perde il derby con il Trapani

Il Canicattì vince e convince e vede la salvezza sempre più vicina a due giornate dal termine del campionato di Serie D. Il Licata cade nel derby contro il Trapani ma resta a due punti dal treno playoff. Archiviata anche la trentaduesima giornata del girone I del campionato di Serie D. Il Canicattì di mister Orazio Pidatella supera 4-1 il Città di Sant’Agata e, a 180 minuti dalla fine della stagione, la salvezza è ormai quasi una certezza. Per i biancorossi a segno Sidibe, Iezzi, Maldonado ed El Hadji. Per gli ospiti la rete della bandiera è siglata da Bonfiglio.

Derby amaro, invece, per il Licata di mister Romano che perde contro il Trapani ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Gli amaranto la sbloccano subito con Catania ma i gialloblù la riacciuffano sei minuti dopo con la rete di Vitolo. A decidere il match è una rete di Marigosu a quattro minuti dal novantesimo. Domenica prossima il Licata sarà in scena al Dino Liotta per un altro derby, questa volta contro il Ragusa. Il Canicattì, invece, giocherà in trasferta contro il Cittanova.