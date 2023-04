Serie D, il Canicattì vince e si salva: il Licata spera ancora nei playoff

Una domenica che sorride alle squadre agrigentine impegnate nel campionato di Serie D. Il Canicattì vince in trasferta contro il Cittanova e raggiunge la salvezza a novanta minuti dalla fine del torneo. A decidere il match le reti di Iezzi al 29º ed El Hadji al 33º. Vittoria importante anche per il Licata che supera di misura il Ragusa nel derby della 33ª giornata. Il gol vittoria porta la firma di Saito. La squadra di mister Romano, ad una giornata dal termine, può ancora sperare di centrare i playoff grazie alla sconfitta del Sant’Agata. Servirà comunque fare bottino pieno domenica prossima in trasferta a San Luca e sperare che il Sant’Agata non vinca ad Acireale.

33ª GIORNATA

Castrovillari – San Luca 1-1

Sant’Agata – Lamezia Terme 3-4

Cittanova – Canicattì 0-2

Licata – Ragusa 1-0

Locri – Sancataldese 0-1

Paternò – Acireale 0-1

Mariglianese – Aversa 0-1

Vibonese – Trapani 1-1

Catania – Santa Maria Cilento (posticipo)