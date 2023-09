Serie D, il Licata supera il Real Casalnuovo e conquista la seconda vittoria consecutiva

Il Licata conquista la seconda vittoria consecutiva e inizia il campionato come meglio non poteva.

Succede tutto nel primo tempo. Il Licata la sblocca dopo 8 minuti di gioco grazie ad un gran gol del numero 11 Calogero Minacori. Passano 3 minuti ed è 2-0 con Riccardo Rotulo che raddoppia. I gialloblù hanno anche l’occasione per triplicare, ma prima Rotulo si fa ipnotizzare dal portiere avversario e poi il tiro a botta sicura di Saito è salvato sulla linea da un difensore campano. Proprio in chiusura di prima tempo arriva la doccia gelata per i gialloblù con Castellano che dalla distanza sorprende Valenti. Finisce il primo tempo 2-1. Il Real Casalnuovo resta in 10 al 59’ quando l’arbitro estrae il Rosso per Pezzi a seguito di una gomitata a Cappello. Nonostante l’uomo in meno il Real Casalnuovo non demorde e cerca il pari, ma il risultato resterà inalterato fino alla fine, quando l’arbitro dopo 8 minuti di recupero manda tutti negli spogliatoi e i gialloblù a festeggiare la seconda vittoria di fila in campionato.

LICATA (3-5-2): Valenti; Calaiò, Orlando, Cappello; Giannone, Pedalino (72′ Garau), Murgia (86′ Pino), Rotulo (85′ Francia), Lanza; Saito (78′ Biondi), Minacori (91′ Vari). A disp.: Galesi 05, Graci 05, Giuliana 05, Salvemini 04, Cipriano 05. All. Romano.

REAL CASALNUOVO: Rossi; Piga, Cappelli (81′ Carnevale), Pinna, Castellano (81′ Croce), Bucolo, Sosa, Pezzi, Buchicchio (72′ Camorani), Bonavita, Vivacqua (60′ Reginaldo). A disp.: Viola, Dore, Morra, Carnevale, Scognamiglio, Salierno. All. Esposito.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia (Zappino-Trapasso).

MARCATORI: 9′ Minacori (L), 12′ Rotulo (L), 46′ Castellano (RC)

NOTE: ammonito Pinna (R), Calaiò (L), Francia (L), Minacori (L) . Espulso Pezzi (R) al 59