Serie D, il Paternò espugna il “Dino Liotta” e mette nei guai il Licata 

Il Licata ci mette il cuore, gioca un grande primo tempo ma al termine dei novanta minuti esce sconfitto. Il Paternò sbanca il “Dino Liotta”, conquista tre punti che valgono la salvezza matematica e mette nei guai la formazione di Pippo Romano che, a tre giornate dal termine del campionato, staziona al terzultimo posto in classifica. I gialloblù erano partiti anche bene passando in vantaggio con Bianco bravo a concretizzare un assist di Minacori.

Il pareggio degli ospiti arriva allo scadere del primo tempo con Panarello, abile a segnare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella seconda frazione il Licata è in evidente calo e il Paternò ne approfitta per mettere la freccia al 60º con Retucci e portarsi sul doppio vantaggio con Guida. Il 2-3 finale arriva con la rete di Tozaj al 74º ma il Licata non riesce più a rientrare nel match. I gialloblù giovedì saranno impegnati in trasferta con il Sambiase.