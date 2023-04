Serie D, pari amaro per il Licata: con il Santa Maria Cilento finisce 2-2

Pari amaro al Dino Liotta tra Licata e Polisportiva Santa Maria Cilento. E’ Vitolo a sbloccarla al 2′ dagli undici metri dopo un rigore assegnato per fallo di mano in area. Al 12″ della ripresa arriva il pari del Santa Maria con un colpo di testa di Johnson, servito da Catalano, che anticipa Valenti (1-1). Al 32′, magia di Rotulo, il fantasista è bravo a trovare la rete (2-1). Il 10 del Licata però esulta togliendosi la maglia e viene ammonito. Al 35′, arriva la tegola per la squadra di casa con il doppio giallo a Rotulo, ancora ammonito per una simulazione in area di rigore. Al 42’ rete del possibile pari annullata a Tandara per fuorigioco e al 47’ un tiro di Frisenna viene parato da Cannizzaro. L’arbitro assegna 6 minuti di recupero ed al 50’, Johnson viene atterrato in area, ingenuità punita con il rigore che Tandara realizza dagli undici metri per la rete del definitivo 2-2.

Il Tabellino

Licata: Valenti 5,5, Vitolo 7, Cappello 6,5, Calaiò 6, Orlando 6, Frisenna 6, Pino 7, Cristiano 6 (67′ Pedalino 6), Rotulo 7, Saito 6,5 (82′ Garau), Minacori 6 (83′ Ouattara). (A disp. Sienko, Cusati, Ficarra, Asata, Puccio, Talarico). All. Giuseppe Romano 6,5

Polisportiva Santa Maria: Cannizzaro 6, Campanella 6 (90′ Diop), Tandara 6,5, Ferrigno 5 (82′ Di Cristina), Ielo 5,5 (1′ st Jhonson 7) Mancini 6, Maio 6, Pane sv (11′ Ventura 6,5), De Marco 6 (85′ Musah), Coulibaly 7, Catalano 5,5. (A disp. Fezza, D’Auria, De Leonardo, Gaeta). All. Francesco Di Gaetano 6,5

Arbitro: Daniele Orazietti di Nichelino 5

Reti: 2′ Vitolo (rig), 57′ Jhonson, 77′ Rotulo, 98′ Tandara (rig)

Note: Espulso Rotulo per doppia ammonizione. Ammoniti: Jhonson, Ferrigno, Cappello. Angoli 4-7. Recuperi 5 e 6. Spettatori 500 circa.