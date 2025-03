Unitas Sciacca, il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia sul maxi schermo alla Badia 

Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia nazionale d’Eccellenza si potrà vedere a Sciacca, su maxischermo. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Badia Grande in occasione dell’importante appuntamento sportivo che vedrà questa sera in campo l’Unitas Sciacca Calcio nello stadio Puttilli di Barletta.

La partita sarà trasmessa sullo schermo gigante dell’arena giardino del Multisala Badia Grande, all’aperto.

L’Amministrazione comunale invita i tifosi che non hanno potuto seguire la squadra in trasferta a riunirsi alla Badia e partecipare a un’emozione comune e far sentire, anche da lontano, il proprio caloroso e forte sostegno ai giocatori dell’Unitas Sciacca che, dopo il pareggio al Gurrera, si giocheranno l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione. L’ingresso è libero e gratuito.