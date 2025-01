Volley, la Scalia Sciacca supera il Tonno Callipo e torna alla vittoria

Nella decima giornata del Campionato di serie B di pallavolo è arrivato l’atteso riscatto saccense. Tra le mura amiche, in un palatenda “Roccazzella” come sempre caloroso, il sestetto di Graffeo ha scacciato gli incubi maturati dopo quattro sconfitte consecutive e rilanciato le proprie quotazioni in classifica con una prova di grande carattere e qualità tecnica. Contro il quotato Tonno Callipo di Vibo Valentia che in classifica li precedeva di 5 punti ed era a ridosso delle prima posizioni, Roccazzella e compagni sono riusciti a mantenere sempre alta la concentrazione, senza quei cali di prestazione che nelle precedenti settimane avevano pregiudicato il risultato in match sulla carta abbordabili, ma il cui esito finale è stato negativo e deludente.

I set sono stati sempre sul filo dell’equilibrio, ma la sensazione è sempre stata di uno Sciacca attento e meno falloso rispetto al passato. Nella parte finale dei primi due parziali i saccensi di Scalia sono riusciti a fare l’allungo decisivo. Terzo set più sofferto, i calabresi sono stati sempre avanti ed hanno anche avuto un set point, sfumato grazie alla immediata reazione saccense che con tanto carattere e un finale in rimonta ha voluto chiudere il match senza allungarlo al quarto set. I parziali sono stati 25-21, 25-22 e 26-24. Nel prossimo turno Scalia in trasferta a Letojanni contro la squadra terza in classifica.