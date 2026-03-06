Apertura
In aggiornamento

Tragico incidente a Canicattì: morto 76enne, gravissima un’altra persona 

Il bilancio è di una vittima e un ferito in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto nella zona nord di Canicattì, vicino un distributore di benzina

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Canicattì. Un incidente stradale si è verificato in serata lungo la strada statale 122, nella zona nord della città. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion che trasportava dei cavalli e un Suv.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina. Il bilancio è pesante: un morto – V.V., 76 anni – e un ferito in gravi condizioni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato, i vigili del fuoco e tre ambulanze. In arrivo anche la polizia stradale che si occuperà dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. 

(foto repertorio)

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Il Governo Schifani approva il bilancio consolidato della Regione 2024
AperturaIn aggiornamento

Tragico incidente a Canicattì: morto 76enne, gravissima un’altra persona 
di Irene Milisenda

Referendum, Donzelli (FdI): “Votare sì per cambiare la giustizia che riguarda tutti”
Agrigento

Donzelli (FdI) non “incorona” Sodano: “C’è ancora tempo, vogliamo l’unità”
santo stefano quisquina

Fondi agli enti locali, il TAR dà ragione ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, ultime ore per decidere sulle candidature: sarà Sodano contro Sodano?
banner italpress istituzionale banner italpress tv