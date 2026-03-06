Tragico incidente a Canicattì: morto 76enne, gravissima un’altra persona 

Tragedia a Canicattì. Un incidente stradale si è verificato in serata lungo la strada statale 122, nella zona nord della città. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion che trasportava dei cavalli e un Suv.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina. Il bilancio è pesante: un morto – V.V., 76 anni – e un ferito in gravi condizioni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato, i vigili del fuoco e tre ambulanze. In arrivo anche la polizia stradale che si occuperà dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

(foto repertorio)