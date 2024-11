Volley serie B, Scalia Sciacca cede a Bronte al quinto set

Nella seconda giornata del campionato di serie B di pallavolo la matricola Scalia Sciacca ha sfiorato la vittoria sul campo della Ciclope Bronte. Risultato finale 3 a 2 dopo due ore e mezza di acceso confronto, con i saccensi che alla fine si sono dovuti accontentare di un punto.

I parziali dei cinque set sono stati 25/16, 23/25, 26/24, 23/25, 16/14. C’è un po’ di rammarico in casa Sciacca: al di là del primo set, vinto con margine dai padroni di casa che sono sempre stati in vantaggio, nei restanti parziali Roccazzella e compagni hanno dimostrato di essere tecnicamente superiori agli avversari, ma non hanno avuto la giusta determinazione e continuità quando si sono trovati avanti nel punteggio. Emblematico l’andamento del set finale: Scalia Sciacca era avanti 5 a 0 e poi 7 a 3, ma alla fine sono stati i padroni di casa ad imporsi con una bella rimonta.

Una prestazione che conferma comunque come la squadra può puntare ampiamente alla salvezza, anche se ci saranno test molto più difficili da affrontare, soprattutto contro le squadre calabresi che in queste prime due giornate hanno mostrato un elevato livello tecnico. I saccensi hanno però margini di miglioramento: si deve lavorare sul ritmo e sulla spinta mentale che la squadra deve avere nei momenti decisivi di ogni partita quando si trovano avanti nel punteggio, senza concedere agli avversari la possibilità di riacquistare fiducia.

Nelle altre partite, tonfo interno del Palermo battuto 3 a 0 dal Letoianni che ora guida la classifica a punteggio pieno insieme al Bisignano. Segue il Lamezia Terme salito a 5 grazie alla netta vittoria esterna contro il Papiro Fiumefreddo di Tani Frinzi Russo. Sconfitta esterna per la siciliana più accreditata, l’Aquila Bronte, battuta per 3 a 0 a Vibo Valentia, mentre supera in casa il Volley Valley Catania e in classifica è terzo a quota 4 insieme ai saccensi. Prossimo avversario di Scalia Sciacca domenica 10 novembre alle ore 17.30 al palatenda Roccazzella la Gupe S.Agata li Battiati Catania, ancora a 0 punti insieme al Palermo.