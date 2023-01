Al via il percorso di formazione Autogrill-Elis, già 300 candidature

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 300 candidature arrivate in meno di un mese: in corso la fase di colloqui che porterà alla selezione dei 40 ragazzi della prima edizione di “Road to the future: destinazione lavoro”, il percorso di formazione di Autogrill ed ELIS finalizzato all’inserimento nel settore della ristorazione, che prenderà il via a fine mese.“Un’opportunità unica di inserimento lavorativo dei giovani talenti attraverso un percorso di formazione in aula e sui punti di vendita che possa creare una solida base per selezionare oggi quelli che potranno essere i direttori di domani – ha commentato Gabriele Belsito, HR Director Europe & Italy Autogrill -. Autogrill è sempre stata una ‘scuolà di crescita e con questo programma vogliamo tornare a offrire percorsi strutturati che sviluppino sia doti operative ma anche manageriali e di gestione, sempre più cruciali per il mondo del lavoro”.“Road to the future: destinazione lavoro” si rivolge a diplomati al di sotto dei 25 anni e prevede l’assunzione in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio (Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore), con retribuzione garantita per tutto il periodo di contratto, anche durante la formazione in aula.La prima edizione del Talent Program avrà inizio a gennaio 2023 con due classi in presenza in Istituti Tecnici selezionati a Milano e a Bologna: Autogrill si rende disponibile, per gli eventuali candidati provenienti da zone lontane da Lombardia ed Emilia Romagna, a coprire le spese di viaggio e di alloggio.E’ possibile candidarsi ai link https://www.elis.org/autogrill

