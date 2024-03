ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il gigantedi Are, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche, hacompletato la sua gara in 2’11″02, precedendo la sciatrice di casa Sara Hector (2’11″35) e la svizzera Lara Gut-Behrami (2’11″42). Appena sotto il podio […]