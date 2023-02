Cattura Messina Denaro, Mattarella “Supremazia della legge sulla mafia”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio, al Quirinale, il generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, e il generale di Divisione, Pasquale Angelosanto, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, insieme a una folta rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del ROS, del Gruppo Intervento Speciale e dei Comandi territoriali di Palermo e Trapani dell’Arma, che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e cattura di Matteo Messina Denaro che, come ha rilevato il Comandante Generale, era l’ultimo capomafia stragista latitante. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.

Il Presidente, prosegue la nota, ha espresso loro “la riconoscenza della Repubblica”, sottolineando come questo successo dell’azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e dedizione, abbia manifestato “la supremazia della legge sul crimine” e abbia “rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia”.

Il Presidente ha inoltre espresso le sue congratulazioni per “l’alta capacità professionale che ha consentito di ottenere questo importante risultato”, manifestando “grande apprezzamento per l’opera svolta sui tanti fronti di impegno”, conclude la nota.

(ITALPRESS).

