Sequestrati 300 chili di frutta, maxi sanzione per ambulante abusivo

Prosegue l’azione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale a Catania e in tutto il territorio provinciale. A Caltagirone gli agenti hanno sanzionato un venditore ambulante che aveva allestito nel piazzale Stadio un banchetto di vendita di frutta in modo del tutto abusivo. In bella vista erano esposti circa 300 chili di prodotti, tra meloni e angurie, privi del requisito della tracciabilità, che sono stati sequestrati. Dagli accertamenti compiuti è emerso che il venditore ambulante era sprovvisto di qualsiasi tipo di licenza o autorizzazione amministrativa. Dopo essere stato identificato dai poliziotti, è stato sanzionato per oltre 5.000 euro. La merce sequestrata, dopo le valutazioni dei medici e dei tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale, è stata devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti di volontariato in quanto ritenuta idonea al consumo umano.