Bagnante muore mentre fa il bagno forse a causa di un malore

Un bagnante è morto in mare a Carini, nel Palermitano.

Secondo quanto riferito da testimoni e familiari, la vittima si era immersa per fare il bagno come di consueto ma dopo qualche minuto ha smesso di muoversi. Un parente, notando che l’uomo non tornava a riva e restava immobile, ha deciso di avvicinarsi per capire cosa stesse accadendo. A quel punto la drammatica scoperta.

Sul posto sono intervenuti medici del 118 che hanno tentato manovre di rianimazione, che hanno avuto esito negativo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.