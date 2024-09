Danacol e Policlinico Gemelli, il “Mese del Cuore” arriva a Eboli

EBOLI (ITALPRESS) – Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia. Parte di queste potrebbero essere evitate partendo dall’identificazione di fattori di rischio modificabili, legati a comportamenti e stili di vita non corretti. Risulta quindi cruciale il ruolo della prevenzione, non solo attraverso un monitoraggio continuo dei fattori di rischio, […]