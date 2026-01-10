Sindacato Snals, Angelo Amato riconfermato segretario provinciale

Il XII Congresso Provinciale dello SNALS di Agrigento si è concluso, sabato 10 gennaio 2026, con riconferma del prof. Angelo Amato, docente di Lettere e Latino, titolare presso l’I.I.S. Odierna di Palma di Montechiaro, come leader del sindacato autonomo più rappresentativo del comparto scuola.

Angelo Amato, 58 anni, in ruolo dal 1993, originario di Palma di Montechiaro, ha assunto la guida dello SNALS agrigentino il 30 novembre 2011.

Gli eletti del nuovo Consiglio Provinciale, che, come primo atto, ha ancora una volta eletto all’unanimità per acclamazione il docente palmese alla guida dello SNALS agrigentino, sono: Angelo Amato, Ignazio Brancato, Maria Chiparo, Giuseppe Crapanzano, Salvatore Crapanzano, Alberto Cutaia, Nicolò Curto, Maurizio Frenda, Carlo Gangarossa, Maria Gazzitano, Salvatore Gazzitano, Felice Leone, Marco Mantisi, Rita Monella, Sandra Marotta, Alfonso Monachino, Nicolò Patti, Calogero Pirrera, Lorenzo Puma, Lorenzo Schembri, Alfonso Siracusa, Daniela Spalanca, Rossana Vitello.

Il gruppo ristretto di Segreteria sarà composto, oltre che dal Segretario Provinciale, che per statuto ne è membro di diritto, da Alfonso Monachino e Giuseppe Crapanzano.

Sono stati rinnovati anche gli altri organi statutari provinciali. Il Collegio dei Sindaci sarà composto da Domenico Dario Cutaia (presidente), Enzo Viccica, Maria Platamone (membri effettivi), Francesco Presti e Giuseppe Cirino (membri supplenti).

Le consulte dei settori saranno formate da Salvatore Liotta, Giovanna Cusumano, Olivia Garraffo, Maria Incardona, Giuseppe Piscopo, Rosaria Sutera Sardo per il settore primario; Giuseppe Aquilino, Vincenzo La Cognata, Paola Lombardo, Paola Messinese, Calogero Schembri, Calogero Maurizio Vaccaro per il settore secondario; Calogero Tragna, Salvatore Arnone, Calogero Meli, Angelo Piazza, Calogero Venzaprone, Giuseppe Volpe per il settore ATA.

Ecco la prima dichiarazione del riconfermato Segretario Provinciale Angelo Amato: “Anche se è la mia quarta riconferma, l’emozione è sempre come la prima volta. Ringrazio i componenti del Consiglio Provinciale per la fiducia che mi hanno dimostrato, rieleggendomi e nello stesso tempo affermo che continuerò a lavorare sempre con lo stesso entusiasmo e la medesima responsabilità, che hanno portato il sottoscritto e tutto lo staff del Sindacato a diventare un punto di riferimento per i tanti lavoratori della scuola agrigentini, che, con le loro iscrizioni e i loro voti, ci hanno fatto diventare il grande sindacato, che oggi è lo SNALS agrigentino.

Ci attendono nuove sfide: il rinnovo del Contratto per il triennio 2025-27, i problemi del precariato, i mutamenti del sistema pensionistico e lo SNALS, sindacato non ideologizzato, come ha fatto da sempre, svolgerà il suo compito di protesta ma anche, e soprattutto, di proposta, forte dell’autonomia e dell’indipendenza da qualsiasi schieramento politico, che costituisce, da quando esiste (e sono già 50 anni!) il suo DNA.”