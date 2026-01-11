Ladri in negozio di abbigliamento a Canicattì: rubati 400 euro, scarpe e vestiti 

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di abbigliamento dopo aver forzato la saracinesca dello stabile al primo piano. È successo nel centralissimo Viale della Vittoria. Una volta dentro il gruppo ha prelevato circa 400 euro in contanti che erano custoditi nel registratore di cassa e hanno portato via vestiti e scarpe. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stata la proprietaria dell’esercizio commerciale, una cittadina cinese. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere.