LOS ANGELES (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley. Ad annunciarne la scomparsa è stata la madre Priscilla. Unica figlia di Elvis, esordì come cantante nel 2003 con l’album “To Whom It May Concern”. La figlia del re del rock era stata sposata […]