Favara celebra “Storia della Musica”: emozioni e grandi nomi sul maxi palco

Torna a Favara l’atteso appuntamento annuale “Storia della Musica”, una manifestazione che unisce generazioni, racconta identità e valorizza le radici musicali del territorio. Il 13 e il 14 settembre saranno intense giornate in cui la musica diventa occasione di incontro, partecipazione e rinascita.

“Storia della Musica” è molto più di un evento: è un progetto culturale e sociale che dà voce ai giovani talenti, celebra l’esperienza dei musicisti storici e restituisce dignità e vitalità alle persone meno giovani, spesso escluse dalla vita culturale attiva. Uno dei momenti più attesi di questa edizione sarà l’emozionante ritrovo sul maxi palco di complessi e band del passato. Ci saranno anche grandi nomi della musica, artisti affermati che porteranno la loro esperienza sul palco di Favara.

“Per i meno giovani è una importante occasione di energia e di vita; la musica fa davvero grandi cose” afferma l’organizzatore Pino Minio, direttore generale dell’Accademia Palladium che ha fatto della lotta alla solitudine involontaria una missione, usando la musica come strumento per rimettere in moto relazioni, emozioni e speranza. Storia della Musica cresce a ogni edizione, coinvolgendo sempre più persone e rafforzando il suo ruolo di ponte tra generazioni: una iniziativa che unisce, emoziona e lascia il segno.