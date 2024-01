ROMA (ITALPRESS) – “Come obiettivo di legislatura, compatibilmente con le risorse di cui si disporrà, si potrà arrivare alla aliquota unica”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Il nostro disegno è alleggerire il carico fiscale, visto che abbiamo una pressione molto rilevante che in […]