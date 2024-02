BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna vince 4-2 il derby emiliano contro il Sassuolo, la squadra di Motta è tornata a vincere dopo quattro turni senza i tre punti. I rossoblù agganciano l’Atalanta in quarta posizione, in attesa della sfida dei bergamaschi contro la Lazio, notte fonda per i neroverdi alla tredicesima sconfitta in stagione. Motta […]