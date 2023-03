Il Governo vieta il cibo sintetico

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che vieta il cibo sintetico.“Abbiamo ragionato affrontando il tema della qualità, prodotti dalaboratorio non la garantiscono, così come non garantiscono benessere e tutela della nostra cultura e tradizione. La produzione all’interno di bioreattori produrrebbe maggiore disoccupazione, e comporterebbe rischi per la biodiversità. Inoltre, vediamo un rischio di ingiustizia sociale”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.“Abbiamo una norma che prevede 6 articoli, sancisce il divieto divendita, produzione, importazione e ci sono sanzioni anchemolto rigide per chi dovesse violare queste norme. Non c’è unatteggiamento di tipo persecutorio ma di forte volontà di tuteladel cittadino”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).