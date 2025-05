Torneo delle Regioni, Morgana “Abbiamo espresso impegno, competenza e qualità”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Torneo delle Regioni ha confermato l’importanza del lavoro svolto dalla Rappresentativa Siciliana, capace di portare in evidenza numerosi giovani talenti. Nell’ambito del progetto Giovani Lnd, sono arrivate convocazioni prestigiose per diversi atleti isolani. Per i ragazzi siciliani si è trattato di esperienze significative che custodiranno nell’album dei ricordi di questa stagione. […]