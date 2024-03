MILANO (ITALPRESS) – Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga, rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell’andata degli ottavi di Europa League. Sono Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek a Pulisic a mettere il timbro su una partita più complicata di quanto non dica il risultato finale. L’episodio chiave […]