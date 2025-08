Giornalisti, morto Piero Melati: aveva 69 anni

È morto questa mattina a Roma, il giornalista Piero Melati. Era stato ricoverato all’ospedale San Camillo alcuni giorni fa per un principio di infarto era stato curato ma successivamente era intervenuta un’emorragia cerebrale che purtroppo gli è stata fatale.

Piero Melati nato a Palermo e aveva 69 anni. Ha cominciato a collaborare con alcuni periodici palermitani all’inizio degli anni 80 e poi è passata al giornale L’ora scrivendo prima il supplemento arabo e poi per quell’economico per passare in cronaca, dove era stata assunto il 1 gennaio del 1986.Nel 1990 dopo una breve parentesi a Paese sera, va a lavorare a Repubblica dopo ha partecipato alla apertura della nuova redazione di Napoli, successivamente aveva lavorato nella cronaca di Roma e in quella di Palermo per passare poi al settore della cultura.

Ha scritto molti libri soprattutto dedicati alla sua esperienza cronista durante la quale nel periodo del giornale L’ora aveva seguito interamente il maxiprocesso. Questa passione si era tradotta anche nella direzione artistica di Un marina di libri che aveva seguito per tre anni. L’ultimo suo libro, Lola e Vlad era invece un romanzo, un gioco onirico dedicato al mondo dei vampiri, che aveva presentato nella scorsa primavera al Circolo della stampa di Palermo.