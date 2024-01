Intesa Mim-Cei, concorso ordinario per assumere docenti di religione

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata firmata oggi dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, e dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.Il restante 70% dei posti […]