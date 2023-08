RIMINI (ITALPRESS) – “Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Meeting di Rimini, spiegando che “noi dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è […]