Malagò “Arianna Fontana gareggerà ancora per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto che Arianna Fontana gareggi per l’Italia non è in discussione. Ci siamo sentiti diverse volte e penso che questa sia una bella notizia”. A margine della presentazione del trofeo Volley-Scuola a Roma, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spazza via ogni dubbio sul futuro azzurro della campionessa olimpica di short track. “Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in momenti della carriera – ha osservato Malagò – Ne ho parlato anche con il presidente Gios, se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni, ma la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”. Malagò ha parlato anche di Paola Egonu, protagonista ieri a Sanremo, prima in conferenza stampa dove ha definito l’Italia “un Paese razzista anche se sta migliorando”, e poi sul palco dell’Ariston affiancando Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione. “Secondo me è stata bravissima, ha detto cose in modo moderato e importante – ribatte Malagò – Io e lei sappiamo che mi sono adoperato per diversi mesi affinchè andasse a Sanremo e sono felice del messaggio”. La Egonu ha anche riaperto alla Nazionale dopo che pochi mesi fa aveva annunciato di non voler più giocare con l’Italia. “Il discorso non compete a me, ma ai tecnici. Detto ciò, sono convinto che sarà sicuramente una delle protagoniste della nostra squadra”, chiosa Malagò.

– foto LivePhotoSport –

