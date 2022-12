ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è avvenuto con questa prima legge di bilancio dimostra che la destra non era pronta”. Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, durante un incontro tra i candidati alla segreteria del partito.“Il messaggio della loro campagna elettorale, ‘Siamo prontì, era fallace perchè non erano minimamente pronti. Si è capito da una legge di bilancio è stata quanto mai pasticciata, forse la più pasticciata degli ultimi vent’anni, e ancora oggi non sappiamo bene quale sarà il testo che verrà votato”, ha aggiunto.

