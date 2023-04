Mattarella “La Torre e Di Salvo esempio di impegno civile”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le figure di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo sono emblematiche dei valori di legalità che sono a fondamento dello Stato di diritto. Commemorare il loro operato contro la violenza, l’intimidazione e la condizione di assoggettamento, significa rendere omaggio all’abnegazione di chi ha pagato con il sacrificio della vita la difesa dei diritti e delle libertà sanciti dalla nostra Costituzione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Presidente e al Presidente emerito del Centro di studi e iniziative culturali “Pio La Torre”, Loredana Introini e Vito Lo Monaco.

“Il contrasto alle mafie – sottolinea il Capo dello Stato – è responsabilità comune per dar vita a società libere basate sul ripudio di ogni sopraffazione ed è fondamentale la sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni, come avvenuto attraverso il Progetto Educativo Antimafia. Nel quarantunesimo anniversario della loro uccisione per mano mafiosa, la Repubblica si unisce al ricordo di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo e ne indica la lezione civile”.

