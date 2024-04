ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo allargare l’orizzonte su una materia che tutti sanno essere una priorità assoluta di questo governo, non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro. C’è un cambio di passo fondamentale che il governo sta facendo, è un approccio diverso rispetto al passato. Era ora […]