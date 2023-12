MILANO (ITALPRESS) – “Conte ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale noi siamo l’unica nazione che ha aderito alla Via della Seta ma non siamo la nazione che ha gli interscambi maggiori con la Cina anche tra le economie europee”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, a margine della firma dell’Accordo per lo Sviluppo […]