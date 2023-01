Meloni “Spread in 100 giorni da 236 a 175, l’Italia ce la farà”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo spread negli ultimi anni è stato considerato il grande metro di giudizio per valutare lo stato dell’economia italiana. Se restiamo a questo parametro, negli ultimi cento giorni è sceso da 236 a 175 punti base”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica social “Gli appunti di Giorgia”.“La Borsa Italiana ha registrato un aumento del 20%, la Banca d’Italia stima che nel secondo semestre 2023 l’economia italiana sarà in netta ripresa e che quella ripresa si stabilizzerà nel 2024 e nel 2025 e che l’inflazione tornerà a livelli accettabili. La realtà che abbiamo di fronte, soprattutto se sappiamo lavorare bene, è una realtà per la quale possiamo avere un pò di ottimismo. Il governo ce la sta mettendo tutta e continuerà a farlo, con piccole iniziative necessarie e grandi scenari fondamentali, lavorando su entrambi i livelli con determinazione e dedizione. Io sono ottimista, questa nazione ce la farà”.

