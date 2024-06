BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia non va oltre lo 0-0 contro la Turchia al Dall’Ara nella prima di due amichevoli internazionali di preparazione verso gli Europei in Germania. Luciano Spalletti – che giovedì dovrà comunicare la lista definitiva di convocati per la rassegna continentale – può comunque fare tesoro di una serie di indicazioni preziose in […]