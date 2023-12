MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia della trasferta a Salerno, a pochi giorni dal Natale, Stefano Pioli si gode il ritorno di Bennacer e, soprattutto, l’arrivo in società, avvenuto ieri, di Ibrahimovic. “Zlatan si sta approcciando a un ruolo nuovo, diverso. Io l’ho visto felice, motivato e determinato. E’ una risorsa in più per me, per […]