Progetti di ricerca e sviluppo, dal Mimit 470 mln per le imprese del Sud

ROMA (ITALPRESS) – Al via lo sportello online per l’accesso agli incentivi destinati ai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell’ambito della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro, Adolfo Urso.Dalle ore […]