Riforme, Casellati “Da Schlein mi aspetto una grande apertura”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho finito il primo giro di consultazioni e adesso sto aspettando di poter parlare con Schlein per capire se il Pd, in tema di riforme, conferma quello che mi è stato detto nel precedente incontro. Io mi auguro e faccio appello alla Schlein, perchè in questo suo nuovo percorso come segretario del Pd possa avere un rapporto costruttivo in un tema così importante come quello delle riforme, che dovrebbe coinvolgere tutti. Mi aspetto davvero molto”. Così il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, a margine de bibattito sul presidenzialismo con Sabino Cassese alla Fondazione Luigi Einaudi. “Mi aspetto una grande apertura perchè tutti insieme si riesca a trovare un punto di caduta. Noi siamo partiti come maggioranza da un’apertura su tutte le forme di presidenzialismo, sia che esso comporti la elezione del presidente della Repubblica o l’elezione del presidente del Consiglio. Quindi un’apertura, che però sia dentro un perimetro” ha aggiunto. “Da un lato, il coinvolgimento dei cittadini nell’elezione diretta, perchè abbiamo assistito a un fenomeno astenzionismo e di disaffezione verso la politica che non ci possiamo più permettere, e dall’altro una stabilità. Quindi mi auguro di riuscire a coinvolgere, se possibile, tutte le opposizioni perchè si riesca davvero a dare una nuova forma di governo che possa dare prospettiva a tutti”, ha sottolineato. Sulla possibilità che cis un’accelerazione dopo l’incontro co il premier Meloni, Casellati ha spiegato che “non ci sono accelerazioni perchè sto attendendo Schlein con molta fiducia che si possa arrivare a qualcosa di positivo e la maggioranza ripeto è aperta. Quindi non c’è un’accelerazione in questo senso, ci sarà magari dopo, una volta che si sceglie la forma di governo che vogliamo attuare e allora a quel punto forse un’acelerazione farebbe bene al Paese”.

