Roccella “Grave che sinistra non alzi coro a difesa libertà di parola”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è ho vissuto ieri è stato molto grave, perchè è avvenuto in quello che dovrebbe essere un tempio della libertà di parola. Devo dire che ormai che il pericolo alla libertà di parola vengono sempre da sinistra. Questo è il fascismo dell’antifascismo. Ed è molto grave che non ci sia stato un coro di solidarietà da parte della sinistra contro questo modo di impedire di parlare”. Lo ha detto il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati in corso a Roma.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).